Erdoğan'dan Ali Babacan'a sert sözler: Talimatı IMF'den alıyorlardı

Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Gndeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Faiz konusunda sorulan bir soruya yanıt veren Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi.

Erdoğan, "2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben o zaman bir çıkış yapmıştım, bu kriz bizi teğet geçer demiştim. Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar benim yanımda olanlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'ten alıyorlardı."dedi.

Erdoğan, "Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer" ifadelerini kullandı.

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