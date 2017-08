Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

Erdoğan, "Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde İstanbul'da, küsuratları konuşmayacağım, yüzde 48'le büyükşehir belediye başkanlığı seçimini aldık. Ardından halk oylamasında malum İstanbul yüzde 48,65 oyla neticeyi verdi. Tabii biz İstanbul'u böyle görmek istemiyoruz. İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düştüğü an, buna yanarız, buna üzülürüz. İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düşmemeli, onun üstünde olmalı. Üstünde olduğu anda birçok şey değişir." dedi.



"İdeal siyasetçi oturduğu koltuğa güç katandır"



"Soruyorum sizlere, bize kibir yakışır mı, bize gurur yakışır mı? Gurur Allah'a yakışır, bize değil. Bize ne oluyor ki afra tafra yapıyoruz. Bize ne oluyor ki koltuklardan güç almanın gayeti içerisine giriyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "İdeal siyasetçi oturduğu koltuktan güç alan değildir oraya güç katandır, bunu böyle bilmemiz lazım." şeklinde konuştu.



Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz kendimizi yenilediğimiz ölçüde ülkemizin siyasetini, ekonomisini, dış politikasını, güvenliğini, yatırımlarını daha da ileriye taşıyabiliriz. Bayrak yarışı olan hizmet nöbetini İstanbul'da da yeni arkadaşlarımızla güçlendirerek sürdürmekte kararlıyız."



"Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz." diyerek şöyle konuştu:



"Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa, bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli."



"Kongre sürecimizdeki değişim asla bir tasfiye değildir"



"Kongre sürecimizde gerçekleştireceğimiz bu değişim asla bir tasfiye değildir. Bizim siyaset terbiyemizde vefa çok önemlidir." diyen Erdoğan, "Ülkesine, şehrine, partisine hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızın emeğini, gayretini, fedakarlığını unutmadık, unutmayacağız. Kendisi yolunu şaşırıp başka mecralara yönelmediği sürece her arkadaşımızın bizim gönlümüzde ve yanı başımızda yeri vardır." ifadelerini kullandı.



"Batı'yla ne konuşmamız gerekiyorsa dünyanın önünde konuşuyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parti teşkilatlarımızda yaptığımız toplantılarda, tüm milletimizin gözü önünde konuşuyor, tartışıyor, mesajlarımızı ifade ediyoruz. Aynı şekilde dünya ve ülke meseleleriyle ilgili konularda da gerektiği her durumda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Batı'yla ne konuşmamız gerekiyorsa kapıların arkasında değil, milletin önünde, dünyanın önünde konuşuyoruz." dedi.



Erdoğan, "Yakın zamanda bunları özel hazırlanmış tulumları içerisinde göreceksiniz. Yıl sonuna kadar yargımız bunlarla ilgili kararını vermiş olacak" dedi.