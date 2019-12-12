Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz." dedi.

"1 ila 1,5 yıl içerisinde teslim edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. " diye konuştu.

100.000 konut projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu bilgileri verdi:

"Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri, ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır."

"240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız"

Erdoğan, "%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz." diye konuştu.

TOKİ'nin konut projeleriyle ilgili, "'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik. 'Buralarda benim vatandaşım yaşıyor' dedik." dedi.

'En yakın zamanda Kanal İstanbul'a başlayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız." dedi.

Erdoğan, Kanal İstanbul'un boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesi olduğunu söyledi.