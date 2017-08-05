Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan miting alanında düzenlenen, "Malatya Stadyumu ve Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin" toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasına, "Malatya, 15 Temmuz darbe girişimine karşı en yürekli, en cesur ve en kararlı duruşu gösteren şehirlerimizden biriydi. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi vatanları, ezanları, bayrakları, istiklalleri ve istikballeri uğruna ölümü göze alarak sokakları, meydanları dolduran tüm Malatyalı kardeşlerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum." sözleriyle başladı.



"Bölücü örgütü, Suriye ve Irak'ta da asla rahat bırakmayacağız"



Türkiye olarak her yönden yoğun bir saldırı altında bulunulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneyimizde bir terör devleti kurma çabaları sürüyor. Sürekli ismi değiştirilen bir terör örgütü üzerinden ülkemizi kuşatmaya çalışıyorlar. Bölücü örgüt yurt içinde de eskisine göre çok azalmış olmakla birlikte zaman zaman eylemler yapabiliyor. İnşallah çok yakında bu örgütün yurt içindeki faaliyetlerini tamamen çökertmiş olacağız. Bölücü örgütü, Suriye ve Irak'ta da asla rahat bırakmayacağız." diye konuştu.



Erdoğan, bataklık kurutulmadan sivri sineklerden kurtulunamayacağını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'tan PKK'ya kadar tüm terör örgütleri bu bataklıktan besleniyor. Bölgedeki terörle mücadele faaliyetleri uluslararası güçlerin çekişme arenasına dönmüş durumda. Terör örgütleri bahanesiyle her güç kendi etki alanını mümkün olduğu kadar genişletmenin gayreti içinde." dedi.



"Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oyunu bozabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizi saf dışı bırakamayacaklarını gördükleri için başımıza yeni dertler açmaya çalışıyorlar. FETÖ ihanet çetesinin 15 Temmuz darbe girişimini bu gelişmelerden bağımsız görmemek lazım. Bu alçaklar eliyle ülkemize diz çöktürebileceklerini sandılar. Hamdolsun milletimizle birlikte bu girişimi boşa çıkardık.



15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim.' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak."



"Duruşmalarda soytarılık yapıyorlar"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hainlerin en iyi bildikleri şeyi yaptığına, sürekli yalanla, inkarla, takiyyeyle kendilerince bir taktik uyguladıklarına işaret ederek, "Artık mızrak çuvala sığmaz. Bunların ihaneti, ellerine bulaşan kan, yüzlerine bulaşan kara leke açıkça ortadadır. Mahkemeler bu hakikatlere göre kararlarını vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Duruşmalarda soytarılık yapıyorlar. Yaptıkları ihanetin, işledikleri cinayetlerin karşılığı olan cezaları alıp hapishanelerde, tutuklu değil hükümlü olarak gittiklerinde, gerçeğin soğuk yüzüyle tanışacaklar. Gittikleri yerde artık pişmanlık da fayda etmeyecek. Bugün hala onlara el altından moral ve belki de destek verenler yakında emin olun birer birer ortadan kaybolacaklar. İşte o zaman şimdi mahkemelerde şov yapan bu hainler göreceksiniz acı akıbetleriyle baş başa kalacaklar. Üzüntüm odur ki kendileriyle birlikte ailelerinin de mahvına bunlar yol açacaklar. Dört duvar arasında çürürken bütün bunları düşünecek çok zamanları olacak. Darbeyi milletimizin gücüyle engelleyen Türkiye, darbecilerin cezalarını da hukuk devleti sınırları dahilinde verecektir."