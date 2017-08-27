Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde ofisinden çıkan böcekleri FETÖ'nün kurduğu 'yıldız birimi' tarafından İsrail'den getirildiği ortaya çıktı.

FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin hazırlanan ‘mahrem imamlar’ iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 731 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye göre örgüt, Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki yapılanmasını, bölge ve kurum bazında 10’a ayırdı; İstihbarat Daire Başkanlığı’nı da (İDB) ‘Dil Kursu Büyük Bölge Temsilciliği’ adındaki birime bağladı.



FETÖ'DEN YILDIZ BİRİM



FETÖ’nün ‘Yıldız’ olarak da adlandırdığı bu birim, ‘mahremin mahremi’ olarak nitelendiriliyor. Sözkonusu ‘Yıldız’ isimli birimden sorumlu ve doğrudan emniyet imamına bağlı ‘temsilci’nin altında, ‘genel müdür’, ‘müdür’, ‘genel sekreter’, ‘küçük bölge sekreteri’, ‘il sekreteri’, ‘rehberlikçi’, ‘ATM’ (Arama Tarama Mesulü), ‘zümre başkanı/müdür yardımcısı’ ve ‘öğretmen’ bulunuyor.



‘DİL KURSU’ PERDELEMESİ



İddianamedeki bilgilere göre ‘Yıldız’ (İDB) temsilcisine gönderilen para, ‘Dil Kursu’ diye kodlandı. Her ay ‘Dil Kursu’ adı altında ödenen para ise 5 bin ile 572 bin TL arasında değişiyor. Para transferinin ‘açıklama’ kısmında yazanlar ise daha da ilginç: ‘Nöbete giden abiye maaş’, ‘nöbete giden abiye bilet parası’... Yine iddianameye giren bir word belgesinde “Dil kursunun Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım ödemeleri tutarı olan 3 milyon 454 bin TL’yi ödemiştik” yazısı yeralıyor. Başka bir belgede ise “Abi, burası için de Yunus Bey dün yazmış, ‘şirket giderlerimiz için yeniden çalışma yaptık, aylık giderlerimizi azaltmaya çalışıyoruz’ diye. ‘İnsanları kırmadan dökmeden çalışın, beraber de değerlendirir Kadir Abiye yazabiliriz’ dedim” ifadeleri bulunuyor.



CASUS BİLİŞİM ŞİRKETLERİ



Bu ifadeler aslında FETÖ’nün, ‘Yıldız’ olarak kodladığı İDB’ye aktardığı paraları anlatıyor. Örgütün kontrolünde olduğu dönem usûlsüz dinlemelerin merkezi olarak bilinen Emniyet İstihbarat Dairesi’ne ‘hizmet’ etmesi için FETÖ’nün bazı şirketler kurduğu, bu şirketler kanalıyla Yıldız kaynaklı operasyonlarda kullanılmak üzere yüksek teknoloji ürünü dinleme aygıtları satın aldığı ortaya çıktı. ‘Himmet’ adı altında toplanan paralar, İDB temsilcisi tarafından ‘Dil Kursu’ kodlamasıyla bu şirketlere aktarıldı. Şirket paraları ise örgüt üyesi polislere ‘dinleme cihazı’ gibi teknik cihaz ve malzeme tedariğinde kullandı. İddianameye göre, ‘Yıldız’ biriminin kurduğu şirketler arasında ‘Arinkom’, ‘Ahenk Denetim’, ‘Baraan’, ‘Software’ isimli bilişim şirketleri bulunuyor.



ERDOĞAN'IN OFİSİNDEKİ BÖCEKLER DE YILDIZ BİRİMİNDEN



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerinde ‘böcek’ diye tabir edilen dinleme cihazları bunmuştu. Yurtdışından satın alındığı tespit edilen böcekleri FETÖ’nün İDB’deki üyelerinin yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu böceklerin de ‘Yıldız’ birimi altında kurulan bilişim şirketleri aracılığıyla temin edildiği ‘Garson’ kod isimli gizli tanığın beyanlarında geçti.



DİNLEME CİHAZLARI İSRAİL'DEN



Gizli tanık Garson, ‘Dil Kursu-Yıldız’ birimine bağlı casus şirketlerden birini FETÖ’nün ‘Mert’ kod adlı kişiye kurdurduğunu, örgütte aynı zamanda ‘mahrem imam’ görevini yürüten bu kişinin zaman zaman İsrail’den teknik cihaz ve dinleme aygıtları satın aldığını anlattı. Erdoğan’ın ofisinde ‘böcek’ ele geçirilmesinden sonra Mert’in, İsrail’e yaptığı son siparişi iptal ettiğini anlatan Garson, buna rağmen İsrail’in parayı ısrarla istediğini, paranın ödenmesiyle birlikte Mert’in “Şirketim zarar ediyor” şeklinde serzenişte bulunduğunu söyledi. Garson, o sürece ilişkin “Başbakanın ofisinde bulunan böceğin FETÖ’ye bağlı şirketler tarafından temin edilerek operasyonun FETÖ tarafından yapıldığını daha net anladım” diye konuştu. (Yenişafak)