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Eren Bülbül'ün söylediklerini amcası anlattı

Trabzon Maçka’daki terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül’ün amcası Murat Bülbül, "Eren, güvenlik güçlerimize yardımcı olmak istemiş. Görmüş teröristleri ve ‘buradalar’ demiş. O halde bile 'komutanım yere yatın' demiş ama maalesef kaybettik. Hepimiz bu topraklar için ölmeye hazırız. Bu ülke kolay kazanılmadı" dedi

Eren Bülbül'ün söylediklerini amcası anlattı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün amcası Murat Bülbül, "Eren, güvenlik güçlerimize yardımcı olmak istemiş. Görmüş teröristleri ve ‘burdalar’ demiş. O halde bile 'komutanım yere yatın' demiş ama maalesef kaybettik." dedi.

Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıkalamada, yeğeninin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarına değinerek, "Biz 10 kardeşiz ve hepimiz bu ülke için şehit olmaya hazırız. Bu toprakları bu kalleşlere bırakmayız." ifadesini kullandı.

Ülkesine, milletine bağlı insanlar olduklarını vurgulayan Bülbül, "Eren, güvenlik güçlerimize yardımcı olmak istemiş. Görmüş teröristleri ve ‘buradalar’ demiş. O halde bile 'komutanım yere yatın.' demiş ama maalesef kaybettik." diye konuştu.

Bülbül, ağlayıp o kalleşleri sevindirmeyeceklerine belirterek, şöyle devam etti:

"Hepimiz bu topraklar için ölmeye hazırız. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bunlara hangi ülkeler yardım ediyorsa onlara lanet olsun. Bu kalleşleri burada barındırmayacağız. Birşeyler yapıp bunları buradan çıkartmamız lazım." 

Bülbül, yetkililerden, teröristlere bölgede yardım ve yataklık yapanları bulmalarını istedi.

Bülbül, yeğeninin futbolu çok sevdiğine işaret ederek, "Fanatik Trabzonsporluydu. Ülkesini çok seviyordu, ülke uğruna, onlara yardımcı olmak amacıyla da çocuğumuzu kaybettik." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #eren bülbül
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