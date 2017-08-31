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Eren Bülbül’ün fotoğrafının yer aldığı billboarda saldırı

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün kente fotoğrafının bulunduğu bilboardın camı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

Eren Bülbül’ün fotoğrafının yer aldığı billboarda saldırı

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün kente fotoğrafının bulunduğu bilboardın camı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül için üzerinde Türk bayrağı ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı ‘Kalbimizde yaşayacaksın, iyi ki varsın Eren’ yazılı afişi kentte birçok noktada yer alan bilbordlara astı.



Atatürk Alanı Meydan Parkı civarında refüj içerinde yer alan Eren Bülbül’ün fotoğrafının yer aldığı bilboardın camı akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerince şikayette bulunulması sonrası polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri tespit ve yakalamak için soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eren bülbül #trabzon #maçka #pkk #terörle mücadele
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