Ergenekon'da kararlar kesinleşti

Ergenekon kumpasının 1 Temmuz'da görülen duruşmasında tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verilmişti.

Daha sonra İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 739 sayfalık gerekçeli kararda ise "Ergenekon adı altında suç işlemek için kurulmuş bir örgütün varlığına hükmedilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Örgütün, nerede, ne zaman, kim ya da kimler tarafından ne amaçla kurulduğu somut olarak ortaya konulamamıştır" ifadeleri yer almıştı.

Aydınlık'ın edindiği bilgilere kumpas davasında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Sanıklar hakkında verilen beraat kararları, temyize götürülmeden onaylandı.

Böylece Ergenekon'daki beraatlar kesinleşmiş oldu.