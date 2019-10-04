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Ergenekon davası savcısı Pekgüzel'in cezasına onama
Ergenekon davası savcısı Pekgüzel'in cezasına onama

Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in cezasına onama

Ergenekon kumpasının savcılarından Mehmet Ali Pekgüzel'in cezası onandı. Yargıtay'ın onadığı karar ile Pekgüzel, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis yatacak

Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in cezasına onama

Ergenekon kumpasında rol alan savcılardan Mehmet Ali Pekgüzel'in 7 yıl 6 ay hapis hapis cezası kesinleşti. 

Ergenekon kumpası davasına duruşma savcısı olan Pekgüzel, 2 Ağustos 2018'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesi  "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu. Karar temyize götürüldü.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Pekgüzel'in dosyasını görüştü, mahkumiyet kararını onadı.

Yargılama sürecindeki hukuki işlemlerin kanuna uygun yapıldığının, tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği belirtildi. Kararda vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği vurgulandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mehmet ali pekgüzel #ergenekon
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