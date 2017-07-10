Ergenekom kumpası savcıları ve hakimleri hakkında yürütülen soruşturmanın iddianamesi hazırlandı. Ergenekon kumpasında mahkeme başkanı olan Hasan Hüseyin Özese'nin de aralarında bulunduğu 8 hakim ve savcı hakkında 3 yıl ile 600 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün en kapsamlı kumpası olan Ergenekon davasıyla ilgili Türk yargı önemli bir adım daha attı. Kumpasta görev alan hakim ve savcılar hakkında yürütülen soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner tarafından 505 sayfalık iddianame hazırlandı.



İddianamede Ergenekon Davası'na bakan hakim ve savcıların yargılama aşamasındaki tüm ihmal ve kusurları tek tek anlatıldı. "Görevi Kötüye Kullanma", "Görevi İhmal", "Hürriyeti Tahdit, "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Suç Uydurma" ile suçlanan 8 hakim ve savcı için rekor cezalar istendi.



Dönemin Mahkeme Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese'ye 168 yıldan 600 yıla kadar hapis.

Üye Hakim Hüsnü Çalmuk'a 30 yıla 123 yıla kadar hapis.

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu'na 84 yıldan 314 yıla kadar hapis.

Üye Hakim Fatih Mehmet Uslu'ya 84 yıldan 307 yıla kadar hapis.

Üye Hakim Ercan Fırat'a 112 yıldan 406 yıla kadar hapis.

Üye Hakim Nihat Topal'a 67 yıldan 239 yıla kadar hapis.

Duruşma savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ve Mehmet Murat Dalkuş'a 3 yıl 6'şar aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Mahkemenin ilk başkanı olan Köksal Şengün hakkında ise kovuşturma yapılmamasını istendi. Şengün'ün FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna ya da terör örgütü lehine kasten işlem yaptığına dair delil bulunmadığı belirtildi.



Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Mehmet Murat Dalkuş, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal hakkında ayrı bir terör dosyası hazırlandı. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlaması ile hazırlanan dosya, soruşturma dosyasından ayrılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



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