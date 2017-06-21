Yeniden görülen Ergenekon kumpası davasının ilk celsesinde savcı mütaalasını verdi, mahkeme kararını açıkladı. Savcılık, mahkemenin Yargıtay'ın "örgüt yok" kararına uymasını ve 118 sanığın örgüt üyeliği suçlamasından beraatini istedi. İlker Başbuğ ve 18 sanığın dosyasını ayıran heyet, davayı 7 Eylül'e erteledi.

2007 yılında başlayan Ergenekon Kumpası'nda, Yargıtay "böyle bir örgüt yok" dedi. Bu kararın üzerinden geçen 1 yılı aşkın süre geçti. 10 yıllık kumpas davası yerel mahkemede yeniden görülmeye başlandı.



Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ergenekon Kumpası davasının ilk duruşmasında savcı Sait Kunt mütaalasını açıkladı.



Mahkemeden, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararına uyulmasını talep etti.



"SAİT KUNT-DURUŞMA SAVICI: OLMAYAN ÖRGÜTÜN YÖNETİCİSİ DE OLMAZ



Ergenekon terör örgütü kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanmadı, bu nedenle olmayan bir terör örgütünün yöneticisi, üyesi ve yardım edeni olmayacağından bu suçların işlenmesinin söz konusu değildir"



Savcı, 118 sanığın örgüt üyeliği ve yönetciliği suçlarından beraatini, kişisel suçlamaların yer aldığı davaların ayrılmasını, kumpas sürecinde hayatını kaybeden 11 sanıkla ilgili de davanın düşmesini istedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da arasında bulunduğu 19 sanıkla ilgili dosyayı Ergenekon'dan ayırdı.



Danıştay saldırısı dosyasını da Ergenekon'dan ayıran mahkeme, Danıştay sanığı Alparslan Arslan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Dosyalar Ankara'ya gönderildi.



Mahkeme, Taraf gazetesiyle ilgili kamu davası açılıp açılmayacağını da araştıracak. Mustafa Dönmez ile ilgili askeri mahkemede devam eden dava dosyasını isteme kararı veren mahkeme, emekli Org. Şener Eruygur ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Hasan Atilla Uğur ve Tuncay Özkan'ın ruhsatlı silahlarının iadesi kararı verdi.



İlk duruşmaya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, E. Tüm General Levent Ersöz, E. Uludağ Üniversitesi Rektörü Mustafa Yurtkuran ve Yalçın Küçük'ün de aralarında olduğu 70'i aşkın sanık katıldı. Duruşmaya gelmeyen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.



Savcının beraat talebi ile ilgili karar açıklamayan mahkeme duruşmayı 7 Eylül Perşembe gününe ertelendi.



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