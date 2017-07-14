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Ergenekon kumpasına operasyon: 12 gözaltı kararı

Ergenekon kumpasına operasyon: 67 şüpheliden 12'si için gözaltı kararı verildi

Ergenekon kumpasına operasyon: 12 gözaltı kararı

Ergenekon kumpasına operasyon: 67 şüpheliden 12'si için gözaltı kararı verildi

Etiketler; #gözaltı #ergenekon
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