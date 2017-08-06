Özel Harekât Polisi Erhan Konuk memleketi Adana'da toprağa verildi.
Şehit Konuk, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde görev yapıyordu. Teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu.
26 yaşındaki polis memuru için ilk tören Van'da yapıldı. Törenin ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.
Erhan Konuk'un naaşı son kez babaevi Aşçıbekirli Mahallesi'ne götürüldü. Burada dua edildi, helallik alındı.
Özel harekât polisi Konuk'un naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ulusal.com.tr
Hakkâri'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekât polisi Erhan Konuk, için memleketi Adana'da tören düzenlendi. Şehidin naaşı tören sonrası dualar eşliğinde toprağa verildi.
Özel Harekât Polisi Erhan Konuk memleketi Adana'da toprağa verildi.
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