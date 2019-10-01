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Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Görüşme öncesi Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı uyardı. Tatar, Akıncı'dan Guterres'e Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkının kırmızı çizgisi olduğunu belirtmesini istedi.

Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı uyardı.

Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşecek Mustafa Akıncı'ya Kıbrıs Türk'ünün kırmızı çizgisini hatırlattı.

KKTC Başbakanı, Akıncı'dan Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için kırmızı çizgi olduğunu Guterres'e bildirmesini istedi.

Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada Rum lider Nikos Anastasiadis'ten sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğüne saldırdığını aktardı.

Başbakan Tatar, Miçotakis'in garanti sistemine işaret etti. Tatar, Miçotakis'in "Bize Kıbrıs'ı Helen yapmamız için gerekli zemini yaratmazsanız anlaşma olmaz" dediğini aktardı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti #Mustafa Akıncı #ersin tatar
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