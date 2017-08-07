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Erzincan'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Erzincan'da FETÖ üyesi ve "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan bazılarının "ByLock" kullandıkları iddia edildi.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolü sonrası emniyete getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #bylock #gözaltı #Erzincan #şüpheli
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