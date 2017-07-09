"Kimse son olduğunu düşünmesin"
Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi
Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da

Erzincan'da terör saldırısı

Erzincan'da teröristlerce karayoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Erzincan'da terör saldırısı

Erzincan'da teröristlerce karayoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erzurum-Erzincan karayolunun Avcılar Jandarma Karakolu mevkisinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Patlamada yaralanan 3 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle yolda geniş çukur oluştu.
Saldırının ardından başlatılan operasyon sürüyor.

Erzincan Valisi Arslantaş
Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerce yola döşenen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin yaralandığını söyledi.
Arslantaş, "Yaralılarımızın sağlık durumu iyi, 2'si ayakta tedavi edilecek durumda, birinin de sadece çarpmadan dolayı alnında hafif yara var. Saldırının el yapımı patlayıcı ile yapıldığını değerlendiriyoruz. Çok şükür, herhangi bir can kaybımız yok." diye konuştu.
Teröristlere yönelik operasyon başlatıldığını belirten Arslantaş, "Bu saldırı, Erzincan'ın birliğine ve beraberliğine yapılmıştır. Saldırıyı yapanların bulunup etkisiz hale getirilmesi için çalışmalarımız başlatıldı, operasyonlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #Erzincan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
6. Uluslararası Altın Fırça Suluboya Yarışması ve Festivali sona erdi
Sonraki Haber
Eller tetikte.. Namlular Afrin'e çevirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.