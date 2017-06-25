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Erzincan Yaylabaşı'nda EYP infilak ettirildi

ERZİNCAN'ın Yaylabaşı beldesinde askeri araç geçtikten sonra el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda can ve mal kaybı olmadı.

Erzincan Yaylabaşı'nda EYP infilak ettirildi

ERZİNCAN'ın Yaylabaşı beldesinde askeri araç geçtikten sonra el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda can ve mal kaybı olmadı.

Olay bugün Erzincan'a 17 kilometre uzaklıktaki Yaylabaşı beldesinde meydana geldi.

Askeri aracın geçtiği sırada el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.

Konvoy geçtikten sonra gerçekleştirilen patlama, can ve mal kaybına yol açmadı.

Belde, güvenlik kuvvetleri tarafından sarıldı, teröristler aranıyor.

Bu arada Yaylabaşı beldesine ulaşımı sağlayan karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyp #yaylabaşı #Erzincan
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