Erzurum'da evinin perceresinden havalı tabancayla ateş ederek sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Sümeyye Boz ile 6 yaşındaki İkra Kaya'yı sırtından vuran 27 yaşındaki Ömer Murat Akçay önce serbest bırakıldı, ardından itiraz üzerine tutuklandı. Erzurum 2'nci Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Akçay, çocukları yanlışlıkla vurduğunu belirtti, ama cezaevine girmekten kurtulamadı.

Olay, 19 Haziran günü saat 18.30 sıralarında Erzurum'un merkez Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Murat Akçay, oturdukları apartmanın dördüncü katındaki evinin penceresinden havalı tabancayla iddiaya göre sokaktaki kola şişesine ateş etti. Hedefi tutturamayan Akçay, karşı apartmanın önünde oynayan Sümeyye Boz ile İkra Kaya'yı yaraladı. Bir acı hisseden, ancak annelerinin atletlerindeki kanı görmesiyle durumları fark edilen 2 çocuk, ambulansla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde çocukların sırtlarından vurulduğu belirlendi. İkra ameliyata alındı ve vücudundaki tek saçma çıkarıldı. Sümeyye Boz ise hastanede müşahade altına alındı.Olay yerinde inceleme ve araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, çocukların oturduğu apartmanın karşısında oturan ve bu tür silahlar kullanan Ömer Murat Akçay'ı gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Akçay ile Prof. Dr. Müfide Akçay'ın oğlu Ömer Murat Akçay, polise verdiği ilk ifadede, avcılık belgesi olduğunu belirtti. Akçay, "İftar saati canım sıkıldı. Tabanca ile ateş edesim geldi. Sokakta duvarın üstünde kola şişesi duruyordu. Bir el ateş ettim vuramadım, sonra bir el daha ataş ettim şişeyi vurdum. Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm ama ben onlara ateş etmedim" diye konuştu.Evinde havalı tabanca ve 2 kutu saçma ile birlikte gözaltına alınan Akçay, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Yaralı çocukların aileleri, gürültü yaptıkları için ateş edildiğini öne sürdüler. Çocukların yakınları, "Ya çocuklarımız ölseydi, niçin serbest bırakıldı" diye itiraz etti.Çocuklarla ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine yakalanan Ömer Murat Akçay, bugün öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Akçay, tutuklandı. Kelepçeli olarak cezaevine götürülen Akçay, kasıtlı bir şey yapmadığını savundu. Akçay, cezaevine götürülürken gazetecilere şunları söyledi:"Yav kardeşim birşey yapmadım. Pişmanım diyorum, kaza ile oldu. Hayatımızda başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Ben okulumda bir insanım. Kaza ile oldu. Bir yerden sıçramış gitmiş girmiş.. Şişeyi vurdum oradan sıçramış parçalanmış. Pişmanım diyorum"Akçay'ın Avukatı Zinnur Kara, tutuklama kararına itiraz edeceklerini belirtti. Zinnur Kara, şöyle konuştu."Cam şişelere ateş ederken duvar arkasındaki çocuklar taksirle yaralanmıştır. Küçük çocuklarda hayati tehlike bulunmamakta, taburcu edilip evlerine götürülmüştür. Saçmaların etkisi ile deride lezyon oluşmuş, iç orgalarda, sinirde veya damarlarda herhangi bir zaiyat bulunmamıştır. Bütün bunlara esas olan tutuksuz yargılanması gerekirken, medya baskısı ile Cumhuriyet Savcılığı adli kontrolle salıverilen şüpheliyi bu kez tutuklama cihetine gitmiştir. Verilen bu kararın vicdanları yaralayacağı kanaatindeyiz. Zira esas tutuksuz yargılanmadır. Kaldı ki alabileceği ceza erteleme kapsamında. Bu nedenle en kısa süre içerisinde tutuklama kararına itiraz edeceğiz. Ailelerin durumunu, üzüntüsünü de anlıyoruz. Müvekkilim maddi ve manevi olarak ailelere yardımda bulunmayı düşünmekte. Üzücü bir olay kesinlikle kasıt yok."