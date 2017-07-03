Erzurum'da örgüt üyesi ve "ByLock" kullanıcısı oldukları belirtilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları belirtilen çeşitli meslek gruplarından 8 kişiyi yakaladı.



Gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı oldukları belirtilen zanlılar, sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü.