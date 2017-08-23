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Erzurum'daki FETÖ/PDY soruşturmasında 12 tutuklama

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Erzurum'daki FETÖ/PDY soruşturmasında 12 tutuklama

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, terör örgütüyle ilişkili oldukları öne sürülen 24 kişinin yakalanması için kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ adına faaliyet yürüttüğü ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilenlerin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama çıkartılan 6 kişi aranıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #erzurum #fetö #pyd
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