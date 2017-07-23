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Erzurum Kongresi'nin 98. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da çeşitli etkinlikler düzenlendi

Erzurum Kongresi'nin 98. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kongrenin tekrar canlandırıldığı etkinliklerde F 16 savaş uçakları da gösteri uçuşu yaptı.

Erzurum Kongresi'nin 98. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da çeşitli etkinlikler düzenlendi

Dadaşlar diyarında, Erzurum Kongresi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Havuzbaşı Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi hükümlerine göre orduların terhis edildiğini hatırlattı.

Anadolu toprakları paylaşılırken milletin Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurduğunu anlatan Sekmen "23 Temmuz’da toplanan Erzurum Kongresi’ne Mustafa Kemal Paşa başkan seçildi. 7 Ağustos 1919'da sona eren kongrede alınan kararlar milletimizin kurtuluşunu ve cumhuriyetimizin doğuşunu sağladı." dedi.

Daha sonra katılımcılar, Erzurum Kongre Binası'na geçti. Buradaki programda, temsili delegeler adına Türk bayrağı Vali Seyfettin Azizoğlu'na sunuldu ve "Erzurum Kongresi" canlandırıldı.

Törende, resim ve heykel sergisi gezildi ve mehteran takımı gösteri sundu. 3 F16 savaş uçağı da gösteri uçuşu yaptı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Erzurum Kongresi
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