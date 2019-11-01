Esad'dan sürpriz Erdoğan mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Esad'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme konusu soruldu.

Beşar Esad, şunları söyledi:

"Ulusların çıkarları söz konusu olduğunda, kişisel duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. Eğer bir araya gelmek sonuç verecekse, ulusların çıkarları için her şeyin yapılması gerekir.

Soçi anlaşmasıyla kuzeyde YPG kontrolündeki bölgeler kontrolümüz altına girecek. Kürtlerle yeniden barış içinde yaşayabiliriz, eğer bu olmazsa Suriye bir daha istikrarlı gün göremez. Ayrılıkçı önerilere karşıyız. Vatanın birliğini savunmak hakkımız.

Türkiye ile askeri düzeyde görüşüyoruz. Keseb'de muhtemelen iki veya üç toplantı yapıldı ve Rusya'da bir veya daha fazla toplantı yapıldı. Sayıyı tam olarak hatırlamıyorum, zira son iki yılda meydana geldiler."

ulusal.com.tr