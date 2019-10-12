Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleriyle Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile görüşmeleri neden hep farklı havada geçti
Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleriyle Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile görüşmeleri neden hep farklı havada geçti? Suriye'deki tek Türk öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva anlattı
GÜNDEM 12.10.2019, 12:34
Erdoğan-Esad, Gül-Esad, Esad-Davutoğlu ikili görüşmelerinin tanığı anlattı.
Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleriyle Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile görüşmeleri neden hep farklı havada geçti?
Ankara elini uzatırsa Şam ne yapar?
Cüneyt Arkın, Şam Uluslararası sinema Ödülü'nü alırken ne dedi?
Suriye'deki tek Türk öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva bütün samimiyetiyle yanıtladı.
ulusal.com.tr
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