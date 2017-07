ESENLER Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenledi. Esenler’de yaşayan onlarca vatandaş, 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlar için dua etti.

Esenler Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşen program Mehter Takımı’nın gösterisi ve TRT Kur’an Okuma Yarışması birincisi Mustafa Altın’ın Kuran-ı Kerim tilaveti okumasıyla başladı.



Programda Şair Dursun Ali Erzincanlı’nın 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için yazdığı “30 kuruş” şiirini seslendirdi. Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli de katıldı.



‘’ZİLLET İÇERİSİNDE YAŞAMAKTANSA, İZZETLE ŞEHİT OLMAYI TERCİH EDEN MİLLETİZ’’



15 Temmuz’da insanlık ve siyasi tarihinde eşine rastlanmayanbir ihaneti yaşadıklarını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İhaneti aziz milletimiz meydanlara çıkarak bertaraf etti. Esenler sakinleri bugün şehitlerine sahip çıkma, 15 Temmuz’u unutturmamak için yine meydanlardadır. Darbe girişiminde hainler asker kıyafeti giyinmiş, katiller ellerine silahları almış, milletimizi katletmişlerdi. Şunu bilsinler ki biz millet olarak zillet içerisinde yaşamaktansa izzetle şehit olmayı tercih eden bir milletin çocuklarıyız" diye konuştu.



"KENDİ SİLAH VE TANKLARIMIZLA VURULDUK"



15 Temmuz darbe girişimi nöbetinde konuşan Yaşar Kızılcık, "Kendi silah ve tankımızla vurulduk. Dualarımız şehitlerimize gitsin. Darbe girişiminde 27 gün Esenyurt’da nöbet tuttum. Bugün ise şehit köylümüz içinburadayım" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine karşı çıktıklarını söyleyen emekli Celal Sakar, "İç savaşa sürüklemek isteyen düşmanlara karşı Esenler halkı olarak hep birlikte karşı koyduk ve başardık. 15 Temmuz gecesine kadar burada nöbet tutacağım. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Gazilerimize de bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.



Atışalanı’ndan Atatürk Havalimanı’na kadar yürüdüğünü söyleyen ev hanımı Fatma Duras ise, "15 Temmuz gecesine kadar burada nöbet tutacağız. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onlar olmasaydı bizim evlatlarımız dışarıya çıkmasaydı bizler şu an ne durumda olurduk bilmiyorum. Her zaman şehitlerimize duacıyız" ifadelerini kullandı.