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Esenler Otogarı'ında yıkım ve temizlik çalışması başladı

Esenler Otogarı'ında yıkım ve temizlik çalışması başladı. Alt katlardaki metruk alanların yıkım işlemi sonrası temizlik ve aydınlatma yapılacak.

Esenler Otogarı'ında yıkım ve temizlik çalışması başladı

Esenler Otogarı'nın alt katlarında dönüşüm başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otogarda hijyen ve görüntü kirliliği yaratan tüm yapıları yıkacak.

Alt katlardaki temizlik çalışması tamamlandıktan sonra alan aydınlatılacak.

Yıkımı yapılan alanlar ise temizlenerek, kamera ve aydınlatma sistemleri takıldı.

Tüm işlemler bitince Esenler Otogarı'nın güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Esenler
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