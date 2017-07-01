Ağrı’nın Patnos ilçesinde çekildiği iddia edilen ve kadına şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalışan adam, gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞRI'nın Patnos İlçesine bağlı Andaçlı köyünde 20 yaşındaki eşi C.Ş.'ye işkence yaparak çocuğunun bezindeki dışkısını zorla yedirmeye çalışan 26 yaşındaki Mehmet Şakir Ş., gözaltına alındı. İşkenceci kocanın eşine yaptırmak istediği insanlık dışı olayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşması, büyük tepki topladı.



GÖRÜNTÜLER SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ



Patnos İlçesine 16 kilometre uzaklıktaki Andaçlı köyünde yaşayan Mehmet Şakir Ş.'nin eşi C.Ş.'ye şiddet uygulayıp, dışkı yedirmeye çalışma görüntülerini sosyal medyada paylaşması, Cumhuriyet Savcılığını harekete geçirdi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şakir Ş., video görüntülerinde sopayla vurarak, tekme atarak eşi C.Ş.'ye çocuk bezindeki dışkıyı yedirtmek istiyor. Acımasız kocanın dayak, hakaret ve küfürleri karşısında eşi sadece yalvararak kurtulmaya çalışıyor. Mehmet Şakir Ş. Kürtçe yaptığı konuşmada, "Eğer yapmazsan seni paramparça ederim. Al bu b... ye, hadi acele et. Al ağzına koy. Ağacı senin sırtında kırdım, bir parça kaldı, şimdi başında kıracağım. B... al yüzüne çarp, çık git" diyor.



ÇARESİZ GÖZYAŞLARI BİNLERCE TEPKİ ÇEKTİ



Çaresizce gözyaşı döken ve yalvaran C.Ş. ise, "Ben yapamam, Şakir sana ne olmuş böyle? Kuran'ın hatrına beni bırak" diye karşılık veriyor. Hem videoyu çekip, hem de tekme ve sopa ile eşine vuran işkenceci kocanın yaptıklarına dayanamayan C.Ş., sonunda elindeki dışkılı bezi yüzüne doğru götürüyor. Midesi bulanan kadın kusmak için tuvalete giriyor.



Sosyal medyada hızla yayılan insanlık dışı bu olay, tepkilere neden oldu. Yaşananları saniye saniye cep telefonu ile görünteleyen koca Mehmet Şakir Ş. dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Biri 3 yaşında diğer 10 aylık iki çocuğu bulunan anne C.Ş. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.



İNSANLIK DIŞI OLAYA JET TUTUKLAMA



Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, olayın sosyal medyada hızla yayılmasından sonra hemen harekete geçen Patnos Cumhuriyet Savcılığı Mehmet Şakir Ş.'nin ifadesinin alınmasını istedi. Mehmet Şakir Ş. gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alındı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen şahıs mahkemede suçunu itiraf ederek görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu da kabul etti.



Mehmet Şakir Ş. ifadesinde şunları söyledi:



''Kaynanam ve kayın babam beni baştan beri istememektedirler. Ben gelip görücü usuli ile evlendim. Eşimin amcasının oğlu ile ilişkisi varmış. Kaç kez telefonda konuşurlarken gördüm. Amcasının oğlunun kardeşi bu ilişkinin olduğunu doğruladı. Amcasını oğluna, 'biz evlendik aramasan artık iyi olur' dedim. Geçimsizlik evlendiğimizden bu yana bu nedenle hep vardı. Bu videoyu da amcasının oğlu ile ilişkisi olduğu için ben çektim. Eşime videodaki görüntüler gibi bebeğinin pisliği yedirmeye kalktım. Videodaki görüntüdeki kişi benim. Daha önce de eşime bu nedenden dolayı tokat atmıştım. Görüntülerin kayın pederimin eline nasıl geçtiğini bilmiyorum. Görüntüler benim telefonumda kayıtlıydı. Suçu kabul ediyorum, yaptığımdan dolayı da pişmanım.''



Şahıs daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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