AKP'nin eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesi ile gözaltına alındı

ByLock kullandığı tespit edilen AKP'nin eski Yalova milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı.



Devam eden FETÖ soruşturmalarında eski AKP'li vekilin örgütün şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi.



Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Önder, emniyet güçleri tarafından gözaltına aldı.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, bugün saat 10.00 sıralarında gözaltına alınmıştır" denildi.



Önder 2002-2007 yılları arasında AKP'den Yalova Milletvekilli seçilmişti.



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