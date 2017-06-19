Eski bakanlardan İbrahim Nami Çağan vefat etti.
Çağan için yarın saat 12.00'de Mecliste cenaze töreni düzenlenecek.
19, 20 ve 21'inci Dönem İstanbul Milletvekili olan Çağan, 1997-1999 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1999 yılında Maliye Bakanlığı, 1999-2002 yıllarında Orman Bakanlığı yaptı.
1947'de Amasya'da doğan Çağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyeliği ve dekan yardımcılığı görevinde bulunan Çağan, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Eski bakanlardan İbrahim Nami Çağan yaşamını yitirdi.
Eski bakanlardan İbrahim Nami Çağan vefat etti.