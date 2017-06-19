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Eski Bakan İbrahim Nami Çağan hayatını kaybetti

Eski bakanlardan İbrahim Nami Çağan yaşamını yitirdi.

Eski Bakan İbrahim Nami Çağan hayatını kaybetti

Eski bakanlardan İbrahim Nami Çağan vefat etti.

Çağan için yarın saat 12.00'de Mecliste cenaze töreni düzenlenecek. 

19, 20 ve 21'inci Dönem İstanbul Milletvekili olan Çağan, 1997-1999 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1999 yılında Maliye Bakanlığı, 1999-2002 yıllarında Orman Bakanlığı yaptı.

1947'de Amasya'da doğan Çağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyeliği ve dekan yardımcılığı görevinde bulunan Çağan, evli ve 2 çocuk babasıydı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #İbrahim Nami Çağan
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