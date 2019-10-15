Eski bakanlardan Ali Topuz hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Yaşama tutunamadı. Günlerce tedavi gören eski İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz yaşamını yitirdi.

Topuz, 8 Şubat'ta beyin kanaması geçirdi. İstanbul Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 8 ay boyunca tedavi gören Ali Topuz, gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Topuz'un cenaze törenine ilişkin ayrıntılar netleşmedi. Kanada'da bulunan oğlu Ender Topuz'un Türkiye'ye gelmesinin ardından defin işlemleri yapılacak.

Ali Topuz, Rize'nin Çayeli ilçesinde 1932 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bir süre mimarlık yaptı. Daha sonra İmar Komisyonu Başkanı olarak görev aldı. 15 ve 22. dönemlerde CHP'den milletvekili olarak seçildi. Topuz, 15. dönemde ise İmar ve İskân Bakanlığı görevini yürüttü.

Topuz, evli ve iki çocuk babasıydı.

Topuz aynı zamanda rahatsızlığından önce Ulusal Kanal'da yayınlanan "Söz Meclisten İçeri" adlı programın daimi konuklarındandı.

DOĞU PERİNÇEK'TEN BAŞSAĞLIĞI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Değerli siyaset adamı Ali Topuz'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ailesine, sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Milletimize başsağlığı dilerim." mesajı paylaştı.

ulusal.com.tr