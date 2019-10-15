Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti
Eski İmar ve İskan Bakanı Ali Topuz vefat etti. Topuz, beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi
GÜNDEM 15.10.2019, 11:45 15.10.2019, 13:29
87 yaşındaki Ali Topuz hayatını kaybetti.
Rize'nin Çayeli ilçesinde 1932 yılında doğan Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.
8 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Topuz, dün gece saatlerinde İstanbul Yeşilköy'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Topuz'un cenaze törenine ilişkin ayrıntıların Kanada'da bulunan oğlu Ender Topuz'un Türkiye'ye gelmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.
ulusal.com.tr
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