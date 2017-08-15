Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe gecesi Marmaris'te saldırı girişiminde bulunan FETÖ'cülerin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı "Beni bizzat kendisi seçti. Kripto FETÖ'cü olsaydım suikasti ben yapardım" dedi

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanıkların esas hakkındaki savunmalarına devam edilen duruşmada Erdoğan'ın eski başyaveri Albay Ali Yazıcı ifade verdi.



Savunmasına yaverlik görevine nasıl seçildiğini anlatarak başlayan Yazıcı "Ben aday olmadım. Türk Silahlı Kuvvetleri de beni aday göstermedi. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı gerekli araştırmaları yaptırmış, beni başyaveri olarak istemiş." dedi.



Cumhurbaşkanı'nın ilk bakışta her şeyi sezecek bir kişi olduğunu vurgulayan Yazıcı "Bir yıl boyunca hiç evde kalmadım. Ailesi dâhil her yerde beraberdik. Darbede yer almak istesem Cumhurbaşkanı'nın yanındayken darbeyi yapalım' derdim. Kripto FETÖ'cü' olsaydım suikastı ben yapardım." ifadelerini kullandı.



Yazıcı iddianamede kendisine yönelik suçlamalara ise cevap vermedi.



ulusal.com.tr