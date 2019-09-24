Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi

Ulusal Kanal'da Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gece Görüşü programına bağlanan Ahmet Zeki Bulunç, Akıncı'nın "Kıbrıs'ta çözüm federal sistemden geçiyor" açıklamasını değerlendirdi.



Bulunç, "Akıncı'nın ortaya koyduğu görüşler çağ dışı kalmıştır" dedi.



Bulunç, "Akıncı'nın bu görüşleri malesef içinde bulunduğumuz koşullarda açıkça Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığına, Kıbrıs Türk Halkı'nın geleceğine ve Türkiye'nin ada üzerindeki halk ve statüsünü Kuzey Kıbrıs Türk Halkının koruyucu etkinliklerini ortadan kaldırmaya yönelik." ifadelerini kullandı.



Bulunç, "Sayın Akıncı bugün geldiği noktada artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını temsil etmekten çok uzak bir noktadadır. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çıkarlarının aleyhine çalışan bir yapıdadır. Akıncı derhal görevinden istifa etmelidir" dedi.



Kıbrıs'ta çözümün Akıncı'nın savunduğu gibi federal sistemden değil, iki egemen devletten geçtiğini vurgulayan Bulunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne de çağrı yaptı. Bulunç, Mustafa Akıncı'nın görüşme yetkisinin derhal elinden alınması gerektiğini belirtti.



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