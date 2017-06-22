Eski Danıştay Hakimi İbrahim Arslan’ın çözülen ByLock mesajları, FETÖ’nün Türkiye’nin uluslararası mahkemelerde “terörist devlet” sayılması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yargılanması için yürüttüğü imza kampanyalarını deşifre etti. Mesajlarda Arslan'ın , kampanyaları Fethullah Gülen’in desteklediğini belirterek, herkesi imza vermeye çağırdığı görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınan ve tutuklanan Danıştay Tetkik Hakimi İbrahim Arslan’ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’tan yaptığı mesajlaşma deşifre oldu. 2015 yılındaki ByLock yazışmalarında “Türkiye’nin terörist devlet sayılabilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması” için kampanyaya destek verilmesi gerektiği yer aldı.



Yeni Şafak'ın haberine göre, yazışmaların 29 Mayıs 2015 tarihinden sonra yapıldığı belirlendi. Yazışmalardan elde edilen veriler, Türkiye’ye karşı yürütülen çok uluslu operasyonu da gözler önüne sermiş oldu. FETÖ mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uluslararası ceza mahkemesinde yargılatabilmek için Beyaz Saray’a binlerce mail atıldığı tespit edildi.



Arslan’ın, FETÖ mensuplarıyla aralarında yaptıkları grup konuşmalarında şu ifadeler yer aldı:



“Beyaz Saray’ın resmi sitesi Whitehouse.org’da ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye terörü destekleyen devlet ilan edilmeli ve ABD ile ittifakına son verilmeli’ başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Sitede yer alan dilekçede Erdoğan’ın Suriye’de DEAŞ ile savaşan Rus uçağını düşürmesi, terörizmi desteklediği iddiaları var.”







100 BİNİ BULMALI



“Beyaz Saray sitesindeki imza kapmanyasında oy kullanmalıyız. Değerli abilerim toplamda 1 dakikalık olay. Bu tarz dilekçelere yanıt verebilmesi için 100 bin imza toplanması gerekiyor. Şu ana kadar 2 bin 900 imza oldu. 1 Ocak 2016’ya kadar 100 bini bulması lazım.”



“Türkiye daha önce Bosna, Çeçenistan, Filistin, Mısır ve Çin’de terörist grupları desteklemiş, Kıbrıs’a asker çıkartarak Yunan hava sahasını ihlal ederek Ermenistan’ı ablukaya alarak saldırgan tutum izlemiş. Ermeniler, Rumlar ve Süryaniler’e soykırım yapmıştır. Bu nedenlerden Türkiye terörü destekleyen devlet sayılmalı ABD ile Türkiye arasında, NATO içindeki ittifak ilişkisine son verilmelidir.”



GÜLEN İSTEMİŞ



Danıştay Tetkik eski Hakimi İbrahim Arslan’ın katıldığı gruptaki başka mailde ise, Türkiye’yi zor durumda bırakmak için Change.org’taki bir kampanyaya destek verilmesi isteniyor. Mailde, “Hocaefendinin desteklenmesini istediği konu” diyerek talimatın teröristbaşı Fetullah Gülen’den geldiği belirtiliyor.



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