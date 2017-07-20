FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın polis memuru eşi ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın polis memuru eşi Filiz Altay gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altay'ın eşi polis memuru Filiz Altay'ı örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına aldı.



Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü telefonuna ise incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.



Reşat Altay, Hrant Dink cinayeti davasında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, görevi kötüye kullanma ve resmi belgeyi yok etme" suçlarından 18 yıl 6 aydan 29 yıl altışar aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.