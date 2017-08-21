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Eski Erdek Mayın Filo Komutanı FETÖ'den tutuklandı

Balıkesir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Gökhan Polat, tutuklandı.

Eski Erdek Mayın Filo Komutanı FETÖ'den tutuklandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Gökhan Polat, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Polat'ın, sorgusu tamamlandı.

Polat, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesi̇r Cumhuri̇yet Başsavcılığı tarafından terör örgütü yöneti̇ci̇si̇ olmak suçundan hakkında gözaltı kararı veri̇len eski̇ Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Polat, 18 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Erdek #fetö
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