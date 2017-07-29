Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik bir sene önce başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve firari olarak aranan Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun, Kadıköy'de saklandığı evde yakalandı. Ankara Vali Yardımcısı iken 2013'te Gana Büyükelçiliği'ne atanan ve bir yıl sonra merkeze çekilen Uzun'un, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi. Uzun, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Kadıköy'de saklandığı evde yakalanan eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, bir yıl önce Şentürk Uzun hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Uzun'un, Kadıköy'de bir evde saklandığını belirledi.



Söz konusu adrese, 26 Temmuz'da operasyon düzenleyen ekipler, Şentürk Uzun'u gözaltına aldı.



Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Uzun, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli Şentürk Uzun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.



Soruşturmanın geçmişi



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Maliye, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarında yönetici olarak çalışan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi'ne gönderilen 30 kişiye yönelik 28 Temmuz 2016'da operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Soruşturma kapsamında bir yıldır firari olarak aranan Uzun da tutuklandı. Diğer 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Şentürk Uzun, Ankara Vali Yardımcısı olarak görev yaparken 21 Eylül 2013'te Türkiye'nin Gana Büyükelçiliği'ne atanmış, 14 Ağustos 2014'te merkeze alınmıştı.