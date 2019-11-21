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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.

GÜNDEM 21.11.2019, 08:30 21.11.2019, 08:47
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı. 

Kaynak: AA
#25. Genelkurmay Başkanı #Türk Silahlı Kuvvetleri #Yaşar Büyükanıt
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