Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.
GÜNDEM 21.11.2019, 08:30 21.11.2019, 08:47
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.
Kaynak: AA
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