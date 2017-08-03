Muğla'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muğla Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü tutuklandı.

Muğla'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muğla Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce açığa alınan Muğla Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü A.A'yı gözaltına aldı.



A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.