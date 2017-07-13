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Eski KOM Müdürüne FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu ve "ByLock" kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski KOM Müdürü Engin Erdoğan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eski KOM Müdürüne FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Engin Erdoğan, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Erdoğan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Erdoğan, savunmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, oy birliğiyle aldığı kararda Erdoğan'a, "ByLock" kullandığı ve örgüt üyeliği suçu işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis ceza verdi. 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 9 yıla çıkarılan Erdoğan'ın cezası, hakkında iyi hal ve etkin pişmanlık yasaları da uygulanarak 3 yıl 9 aya indirildi.
Mahkeme, Engin Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #eski KOM müdürü
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