Ankara'da eski maliye çalışanlarına FETÖ operasyonu... Eski Maliye Bakanlığı 70 çalışanı hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.



Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve tamamı ihraç edilen Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.