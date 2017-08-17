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Eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı

Ankara'da eski maliye çalışanlarına FETÖ operasyonu... Eski Maliye Bakanlığı 70 çalışanı hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. 

Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve tamamı ihraç edilen Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #maliye bakanlığı #ankara #fetö
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