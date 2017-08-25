Eski Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık vefat etti.
Akışık'ın cenazesi, Pazar günü Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1925 yılında doğan Akışık, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştu.
Akışık, 14. Dönem Bitlis Milletvekili olarak TBMM'de görev almıştı.
Eski Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık vefat etti
Eski Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık vefat etti.
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