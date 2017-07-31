Eski Sivas Milletvekili Ahmet Cevat Odyakmaz vefat etti.
Odyakmaz'ın cenazesi bugün Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Ahmet Cevat Odyakmaz, 1919'da Rize'nin Pazar ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Odyakmaz, 12-13. Dönem'de Sivas milletvekilliği yaptı.
Eski Sivas Milletvekili Ahmet Cevat Odyakmaz vefat etti.
Eski Sivas Milletvekili Ahmet Cevat Odyakmaz vefat etti.
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