ANTALYA eski Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, Antalya'nın Kaş İlçesi'nde kardeşinin evinde yaşamını yitirdi. 23'üncü dönemde milletvekili seçildiği AKP'den istifa edip geçtiği MHP'den 24'üncü dönemde milletvekilli seçilen İrbeç, 2012 yılında partiden ihraç edildi.

Antalya eski Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, doğum yeri olan Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'nde kardeşi Mesut İrbeç'in evinde saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Bir süredir kalın bağırsağındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören İrbeç'in cenazesinin yarın öğle vakti Üzümlü Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.



Yusuf Ziya İrbeç, 13 Mart 1959 yılında Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu Üzümlü Mahallesi'nde, ortaokulu Kalkan Ortaokulu'nda, liseyi İzmir İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan İrbeç, Viyana Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Viyana Diplomat Akademisi'nde okudu. Yüksek lisans ve doktorasını Viyana Üniversitesi'nde yapan, iktisatçı, dış politika uzmanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. İrbeç, Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı, Çankaya Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı, Beykent Üniversitesi'nde dekanlık, rektör yardımcılığı ve rektörlük yapan İrbeç, Bahçeşehir ve Balıkesir üniversitelerinde görev yaptı. Uluslararası Balkan Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü'nü yapan İrbeç, TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, KEPA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası'nda yönetici ve danışman olarak görev yaptı. İrbeç'in yurtiçi ve yurtdışında 100'ün üzerinde bilimsel makalesi ve 4 kitabı yayımlandı.



23'üncü dönemde AKP'den Antalya milletvekili seçilen İrbeç, dönem sonuna doğru partisiyle anlaşmazlık yaşayınca istifa ederek MHP'ye geçti. 24'üncü dönemde MHP'den Antalya milletvekili seçilen İrbeç, 2012 yılında genel başkanlığa aday olduğunu açıkladıktan sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu partiden ihraç edildi. İrbeç, 23 ve 24'üncü dönemde TBMM Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Çok iyi derecede Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Arapça, iyi derecede Rusça ve orta derecede İspanyolca bilen İrbeç, Füsun İrbeç ile evliydi ve çocuğu yoktu.