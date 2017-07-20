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Eski mülkiye başmüfettişi Aksu FETÖ'den hakim karşısında

İçişleri Bakanlığı eski mülkiye başmüfettişi Tahsin Aksu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı dava, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Eski mülkiye başmüfettişi Aksu FETÖ'den hakim karşısında

İçişleri Bakanlığı eski mülkiye başmüfettişi Tahsin Aksu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Aksu, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını ve örgüt üyelerinin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını iddia etti.

Aksu'nun savunmasından sonra avukatları da sanığın tahliyesi ve yargılanma sonunda beraatı yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Aksu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sanık Aksu'nun adı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki yolsuzluk dosyalarına verdiği "kovuşturmaya gerek olmadığı" yönündeki kararıyla gündeme gelmişti.

Etiketler; #içişleri bakanlığı #fetö
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