Ardahan'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski öğretmen Ender Gül'ün örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock" üzerinden örgüt üyelerine yolladığı mesajlar deşifre edildi.

Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanıp hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan eski öğretmen Ender Gül'ün polislerce deşifre edilen örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock"taki rüyalar ve örgüt talimatlarını içeren mesajları ortaya çıktı.



FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen tutuklu eski öğretmen Ender Gül hakkında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 yıldan 15 yıla kadar hapsi öngören "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Çarpıcı detaylara ve delillere yer verilen davanın iddianamesinde, Gül'ün 2015-2016 yıllarında 155728 numaralı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği aktarılarak, Gül'ün ByLock mesajlaşmalarındaki dikkati çekici konuşmalarına yer verildi.



Mesajlaşmalarda Gül'ün, örgüt üyelerini tedbirli olmaları konusunda özellikle uyarıp bilgilendirdiği anlatılan iddianamede, sanığın ayrıca sözde görüldüğünü iddia ettiği rüyaları örgüt üyeleriyle paylaştığına işaret edildi.



"100 yıllık bir filmin finalindeyiz"



Gül'ün, Anadolu Ajansı (AA) tarafından elde edilen ve delil olarak dava dosyasına giren ByLock konuşmalarında, FETÖ/PDY'nin darbe teşebbüsü öncesine denk gelen 1 Ocak 2016'daki ByLock mesajında, örgütün finalde olduğunu belirtilerek, şu ifadeleri kullanması dikkati çekiyor:



"1-Pakraduniler, 2-Dönmeler, 3-Persler hepsini aleyhimize ittifak ettirdiler. Ama 100 yıllık bir filmin finalindeyiz. Finalde Allah'ın size biçmiş olduğu role bakın, finale yakışır duruş sergileyin. Bu süreç (yaz sonu itibariyle) BİTTİ. Artık ihtimal faslındayız. Hele bir de tutuklananların derecesini bilseydiniz kendinizi tutuklatmak için gider kendinizi ihbar ederdiniz. Ama zalimin işini kolaylaştırmak Cenabıhak'ka terbiyesizlik sayılır."



Mesajlarında ByLock kullanıcılarını da uyaran Ender Gül'un, ByLock'ta isimlerin hiçbir zaman gerçek isim olarak yazılmaması uyarısında bulunduğu gözlendi.



Gül, bir ByLock mesajında örgüt üyelerine "Herkes kendi anlayacağı şekilde yazsın. Ele geçme durumunda kimseye ulaşılmasın. Çok önemli, hemen düzeltelim." şeklinde uyarıda bulunuyor.



Rüya mesajıyla darbe iması



İddianamede, ByLock mesajında sözde Diyarbakır'da bir esnafın gördüğü rüyayı paylaştığı, darbe iması içeren şu mesajı aktarıldı:



"Diyarbakır'da vazifeli esnaf, hoca, talebe vb. Epeyce geniş bir kalabalıkta, çok güzel yemyeşil bir alanda toplanmış muhabbet ediyoruz. Sonra alana nuraniyeti gözleri kamaştıran birkaç zat gelir. Bize, neler yapıyorsunuz diye sorarlar. Biz de Diyarbakır'da vazifeli kişileriz diye cevap veriyoruz. Ardından daha dikkatli bakınca o nurani heyetin içinde Üstat Hz. de var. Bana, hangi yıla girdiğimizi soruyor. Ben de, 'efendim 2016'ya yeni girdik' deyince gayet latifeli bir tarzda 'desenize bahara çok az kaldı' diye cevap veriyor. 'Az daha dayanın bahar gerçekten çok yaklaştı' şeklinde topluluğa hitap ediyor. Ve hepimiz onun hem huzurlu hem de çok sevinçli olduğunu görüyoruz. Rabbimizden ümidimiz bu baharın hem şehrimizde, hem ülkemizde, hem de Alem-i İslam'da en güzel şekilde yaşanıp hissedilmesidir."



"Rüyaya giren şehit" hikayesiyle bağış istemiş"



Mesajlarında örgütün yurtlarına yardım sağlamaya çalıştığına ve Çanakkale'de de yaşandığı iddia edilen bir hadiseden bahsettiğine işaret edilen Gül'ün bir başka mesajında ise şu ifadeler dikkati çekti:

"Yurdun bulunduğu sokak başında oturan 65 yaşlarında bir amca yurda gelir. 'Benim bir evladım vardı, askere gönderdik. İki ay sonra da Mardin'de şehit düştü. Evlilik ve iş için 100 bin lira biriktirmiştik. Oğlumuzun hayrı için 4 bin lirasını ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Dün gece oğlumu rüyamda gördüm. 'Baba' dedi, 'kalan 96 bin lirasını başka yere verme. Bizim sokakta bulunan yurda götür. Asıl makbule geçen hayır yeri orasıdır. Hoca efendinin talebelerine şehitler bile gıpta ediyor. Onların makamına kimse çıkamıyor.' dedi ve parayı yurt görevlisine verdi."



Örgüt mensuplarını polise yakalanmamaları için uyarmış



Sanık Gül'ün dava dosyasına giren 18 Aralık 2015 tarihli bir başka ByLock mesajında ise örgüt mensuplarına yönelik operasyonlara değinerek, 63 kişilik bir operasyon listesinin söz konusu olduğunu ve dua istediğine yer veriliyor.

Mesajında, gelinen nokta itibarıyla bazı illerinin gezi güzergahı olmamasını isteyen Gül, mesajda şu ifadeleri kullandı:



"Gelinen durum itibariyle ilgili arkadaşlarımız bizimle alakalı pek çok dikkat ve uyarı sıraladılar. Ayrıca, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Uşak illerinin gezi güzergahı olmamasını belirttiler. Gelenlerin fişlenme, görüntülenme riski çok yüksek. Biz misafirlerimizin zarar görmemesi için, ev sahibi bizlerin arkadaşlarımıza izah zorluğumuz açısından bu notun bütün ilgili arkadaşlarımıza ulaşması istirhamımız. Muhabbetlerimle, Rabbim hizmetimizi, bizleri muhafaza etsin."

İddianamede, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilen eski öğretmen Ender Gül'ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

