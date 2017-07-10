Eski Batman Üniversitesi Rektörü Uluçam'ın örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz'ün yakın ilişki içinde olduğu FETÖ ile iltisaklı olduğu öne sürülen ve Epoka Üniversitesi ile protokol imzaladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Eski Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu öne sürülen üniversite ile işbirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında önceki gün ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Hasankeyf Arkeolojik Kazı Çalışmaları Başkanlığı yürüten Prof. Dr. Uluçam'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uluçam'ın, örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün yakın ilişki içinde olduğu FETÖ ile iltisaklı olduğu öne sürülen Arnavutluk'taki Epoka Üniversitesi ile protokol imzaladığı ve 17/25 Aralık operasyonları ile 15 Temmuz'daki darbe girişimine rağmen protokolü iptal etmediği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Uluçam'ın gözaltına alınma gerekçeleri arasında, Batman Üniversitesi kampüsünde FETÖ üyelerinin kod isimle stant açmalarına izin verdiği, stantlara gelen öğrencilerin FETÖ ile irtibatlı yurtlara yönlendirildiği iddialarının olduğu bildirildi.

Öte yandan Uluçam hakkındaki soruşturmanın daha önce Batman Üniversitesinden mezun olan ve başka illerde yaşamını sürdürürken FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin, "FETÖ ile Batman Üniversitesi'nde" tanıştıkları yönünde verdikleri ifadeler doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi.