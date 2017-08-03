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Eski Sanayi ve Ticaret Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu'nun kızı, otelin bahçesinde ölü bulundu

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu'nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu (51), Beşiktaş'taki bir otelin bahçesinde ölü bulundu.

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu'nun kızı, otelin bahçesinde ölü bulundu

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu'nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu (51), Beşiktaş'taki bir otelin bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Etiler'deki bir otelin görevlileri, sabah saatlerinde bahçede bir kadının yattığını fark ederek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



İncelemede kadının Ümit Makbule Çilingiroğlu olduğu ve dün otelin 19. katındaki odaya yerleştiği tespit edildi. 

İhtihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Çilingiroğlu'nun cesedi, otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ümit Makbule Çilingiroğlu'nun, eski Sanayi ve Ticaret Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu'nun kızı olduğu öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Ayhan Çilingiroğlu #eski bakan
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