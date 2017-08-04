Eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, İstanbul'da gözaltına alındı.Kaynak: AA
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sadak'ın, Bakırköy'de olduğu belirlendi.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Florya'daki bir siteden çıkışı sırasında gözaltına alınan Selim Sadak, işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, İstanbul'da gözaltına alındı.
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