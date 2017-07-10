Kumpasla TSK'dan atılınca intihar eden üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nun annesi, kızının intihar sebebinin, Cahit Bakır olduğunu söyledi. FETÖ'nün sıkıyönetim listesindeki eski Tümgeneral Cahit Bakır hakkında açılan davada, iddianame hazırlandı. İddianamede, Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nun annesinin ifadelerine de yer verildi.

Darbe girişiminin ardından firar edip Dubai'de yakalanan eski Tümgeneral Cahit Bakır hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianeme'de Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'ün annesinin ifadeleri dikkat çekti.



Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli Daştanoğlu, Bakır tarafından yapılan baskı sonucu önce TSK'dan ihraç edilmiş ardından da intihar etmişti. Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nun annesi Nevin Tuna, "Kızımın intihar etmesinin tek sebebi Cahit Bakır ve diğer komutanlarının yaptığı baskılar ve kurulan kumpastır" dedi.



Üsteğmen Nazlıgül'ün annesi ayrıca darbe girişiminin önemli isimlerinden Akın Öztürk'ün 2014 yılında Kayseri Hava Üs Komutanlığı'na yaptığı ziyarette kızı hakkında kötü ifadeler kullandığını anlattı.



Öte yandan iddianamede, FETÖ'nün sıkıyönetim listesinde "göreve devam" edeceği belirtilen Cahit Bakır'ın darbe girişimi gecesi Amerika ile Türkiye arasındaki irtibatı sağladığı belirtildi.



HTS kayıtlarına göre Amerika irtibatını sağlayan Bakır'ın iki kardeşinin de FETÖ çatı davası sanıklarından firari Hidayet Karaca, İrfan Yılmaz, Selman Kuzu Tuncay Delibaşı'yla görüşmeler yaptıkları tespit edildi.



ulusal.com.tr