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Eski valinin telefonunda Öksüz'ün ekli olduğu 'ByLock' çıktı

Eski Isparta Valisi Oğuz'un cep telefonunda FETÖ'nün firari sanığı Adil Öksüz'ün de ekli olduğu 'ByLock' tespit edildi.

Eski valinin telefonunda Öksüz'ün ekli olduğu 'ByLock' çıktı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile bazı eski rektör yardımcılarının da aralarında bulunduğu 48'i tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.
Duruşmada, eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, iş adamları Bedri Ayhan, Ali İhsan Altınok'un da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar hazır bulundu. 

Mahkemede, "ByLock" programı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden (KOM) gelen tespit ve değerlendirme tutanağı değerlendirildi.

Tutanağa göre, eski Isparta Valisi Memduh Oğuz'un hattına "ByLock"un davada kendisini savunan ve bu duruşmaya katılmayan avukat oğlu Fatih Oğuz tarafından yüklendiği belirlendi. Ayrıca programa eklenenler arasında FETÖ'nün firari sanığı Adil Öksüz'ün de bulunduğu tespit edildi. Tutanakta, programa "fth" kullanıcı adıyla 2 kez girildiği de belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #adil öksüz #bylock
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